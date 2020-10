Coronavirus in Italia: i dati di oggi 18 ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. I dati aggiornati al 18 ottobre 2020 E’ stato diramato dal Ministero della Salute, il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Ecco i dati ufficiali di oggi domenica 18 ottobre 2020. Ancora record di tamponi effettuati. Su 146.541 test molecolari processati nelle ultime 24 ore, salgono a quota 11.705 le nuove positività registrate. Di questi, i casi singoli testati raggiungono le 8.199.744 unità. I tamponi di controllo effettuati da inizio epidemia, divisi tra test di verifica e di controllo sono ad ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino relativo all’emergenzain. Iaggiornati al 18E’ stato diramato dal Ministero della Salute, il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia diin. Ecco iufficiali didomenica 18. Ancora record di tamponi effettuati. Su 146.541 test molecolari processati nelle ultime 24 ore, salgono a quota 11.705 le nuove positività registrate. Di questi, i casi singoli testati raggiungono le 8.199.744 unità. I tamponi di controllo effettuati da inizio epidemia, divisi tra test di verifica e di controllo sono ad ...

