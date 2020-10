Coronavirus in Irpinia: 37 ricoverati al Covid Hospital del Moscati, 2 in terapia intensiva (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus: morto un 82enne al Moscati 18 ottobre 2020 Emergenza Coronavirus in Irpinia. Al momento, ore 11,30 di domenica 18 ottobre 2020, presso il Covid Hospital del Moscati di Avellino, risultano ... Leggi su avellinotoday (Di domenica 18 ottobre 2020): morto un 82enne al18 ottobre 2020 Emergenzain. Al momento, ore 11,30 di domenica 18 ottobre 2020, presso ildeldi Avellino, risultano ...

