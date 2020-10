Coronavirus: in Gran Bretagna vaccino diffuso subito dopo Natale (Di domenica 18 ottobre 2020) Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere introdotto dal Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, subito dopo Natale. E’ il Sunday Times a riferire dichiarazioni rese in privato del deputy chief officer del Nhs, Johnatan Van-Tam, secondo cui i test avrebbero dimostrato l’efficacia del vaccino nel combattere le infezioni. La scorsa settimana Van-Tam avrebbe detto ai membri del Parlamento che la ‘fase tre’ delle prove del vaccino creato all’Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca fa prevedere che l’introduzione di massa del vaccino sia in programma già a dicembre.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilcontro ilpotrebbe essere introdotto dal Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico,. E’ il Sunday Times a riferire dichiarazioni rese in privato del deputy chief officer del Nhs, Johnatan Van-Tam, secondo cui i test avrebbero dimostrato l’efficacia delnel combattere le infezioni. La scorsa settimana Van-Tam avrebbe detto ai membri del Parlamento che la ‘fase tre’ delle prove delcreato all’Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca fa prevedere che l’introduzione di massa delsia in programma già a dicembre.L'articolo MeteoWeb.

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - vignettisti : D’altro canto, il #coronavirus è un gran bastardo e, quando gli si tolgono le piazze, cerca rifugio dentro le case… - qwertyuiioasdg : RT @Elena82741896: 'Verso la sperimentazione di massa': in gran parte all'insaputa della massa. - Elena82741896 : 'Verso la sperimentazione di massa': in gran parte all'insaputa della massa. - cardiniladige : 'Chi vola in Gran Bretagna deve stare in quarantena 14 giorni' è una fake new. Come si può leggere qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, record di positivi in Gran Bretagna: +20mila. La Catalogna chiude i locali Il Fatto Quotidiano Non è l'Arena, Matteo Bassetti e Alberto Zangrillo faccia a faccia: "Sotto attacco", pronti a rispondere da Giletti

A Non è l’Arena si prospetta un faccia a faccia tra due medici che sono stati ingiustamente tacciati di essere “negazionisti”, quando invece cercano semplicemente di non alimentare il terrore del ...

Covid a Napoli, muore il medico di base rimasto in prima linea a Secondigliano

E' deceduto a Napoli il medico di famiglia, che aveva contratto il Covid-19 assistendo i suoi pazienti. Il medico, il cui distretto di riferimento era Secondigliano, quartiere periferico ...

A Non è l’Arena si prospetta un faccia a faccia tra due medici che sono stati ingiustamente tacciati di essere “negazionisti”, quando invece cercano semplicemente di non alimentare il terrore del ...E' deceduto a Napoli il medico di famiglia, che aveva contratto il Covid-19 assistendo i suoi pazienti. Il medico, il cui distretto di riferimento era Secondigliano, quartiere periferico ...