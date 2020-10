Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: palestre e piscine a rischio chiusura (Di domenica 18 ottobre 2020) palestre sì, palestre no. È questo uno dei grandi nodi da sciogliere all’interno del Governo, alle prese con il nuovo Dpcm per fronteggiare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Dpcm, palestre e piscine a rischio chiusura Tra le varie misure, dovrebbe esserci anche lo stop agli sport di contatto dilettantistici e – ma ancora non c’è certezza … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 ottobre 2020)sì,no. È questo uno dei grandi nodi da sciogliere all’interno del Governo, alle prese con ilper fronteggiare la seconda ondata di contagi daTra le varie misure, dovrebbe esserci anche lo stop agli sport di contatto dilettantistici e – ma ancora non c’è certezza … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo CORONAVIRUS: in arrivo il nuovo DCPM. Ecco le possibili le nuove RESTRIZIONI che incombono sugli italiani iLMeteo.it Covid-19 in Irpinia, un nuovo decesso al Moscati: è il sesto in una settimana

Le Scienze umane e il nuovo mondo sconvolto dal virus

Poi, è arrivato lui, il Coronavirus. In poche settimane tutto quello che di solido credevamo di avere sotto i piedi nella nostra società liquida si è trasformato. Isolamento improvviso, distanze ...

