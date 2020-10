Coronavirus, il Regno Unito sfiora i 17.000 nuovi contagi: 67 decessi in 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Regno Unito ha registrato 16.982 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato, reso noto dal governo, è in aumento rispetto alle 16.717 del giorno precedente. Sono 67 invece i decessi, in calo rispetto ai 150 del giorno precedente. Dopo Natale il vaccino prodotto da AstraZeneca Proprio dal Regno Unito, intanto, arrivano notizie positive relative alle tempistiche del vaccino anti-Covid. Secondo quanto riferisce il Sunday Times, che riporta dichiarazioni fatte in privato da Jonathan Van-Tam, vice chief medical officer dell’Nhs, il sistema sanitario britannico si starebbe preparando a introdurre un vaccino subito dopo Natale. Van-Tam ha detto ai parlamentari la scorsa settimana che la fase tre di sperimentazione del vaccino creato ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha registrato 16.982casi dinelle ultime 24 ore. Il dato, reso noto dal governo, è in aumento rispetto alle 16.717 del giorno precedente. Sono 67 invece i, in calo rispetto ai 150 del giorno precedente. Dopo Natale il vaccino prodotto da AstraZeneca Proprio dal, intanto, arrivano notizie positive relative alle tempistiche del vaccino anti-Covid. Secondo quanto riferisce il Sunday Times, che riporta dichiarazioni fatte in privato da Jonathan Van-Tam, vice chief medical officer dell’Nhs, il sistema sanitario britannico si starebbe preparando a introdurre un vaccino subito dopo Natale. Van-Tam ha detto ai parlamentari la scorsa settimana che la fase tre di sperimentazione del vaccino creato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regno Covid-19 e Brexit: Moody's declassa il Regno Unito Il Sole 24 ORE Regno Unito: consigliere scientifico governo, serve immediata chiusura nazionale per tre settimane

Londra, 18 ott 17:28 - (Agenzia Nova) - Il Regno Unito ha bisogno di imporre immediatamente un periodo di tre settimane di restrizioni nazionali per arginare i nuovi casi di Covid-19. Lo ha detto il ...

Arabia Saudita: riprendono le preghiere nella Grande Moschea della Mecca dopo stop Covid

Riad, 18 ott 16:49 - (Agenzia Nova) - L'Arabia Saudita ha riaperto oggi la Grande Moschea della Mecca dopo una pausa di sette mesi a causa della pandemia di coronavirus ... cittadini e residenti ...

