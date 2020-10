Coronavirus, il dirigente palestinese Erekat in gravi condizioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla Palestina notizie preoccupanti: il dirigente Saeb Erekat, risultato positivo al Coronavirus, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale israeliano Hadassah Ein-Karem di Gerusalemme. Dalla struttura ospedaliera fanno sapere che Erekat è in condizioni gravi ma stabili. Il politico israliano, affetto da fibrosi polmonare ha necessitato una terapia di ossigeno, ma non è stata necessaria la ventilazione. Erekat sta ricevendo tutta l’attenzione medica possibile “come se fosse il nostro unico paziente”, fanno sapere dall’ospedale.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla Palestina notizie preoccupanti: ilSaeb, risultato positivo al, è ricoverato inall’ospedale israeliano Hadassah Ein-Karem di Gerusalemme. Dalla struttura ospedaliera fanno sapere cheè inma stabili. Il politico israliano, affetto da fibrosi polmonare ha necessitato una terapia di ossigeno, ma non è stata necessaria la ventilazione.sta ricevendo tutta l’attenzione medica possibile “come se fosse il nostro unico paziente”, fanno sapere dall’ospedale.L'articolo MeteoWeb.

Tutta la bellezza della scrittura alla nona edizione del Concorso Nazionale "Città di Rescaldina"

Appuntamento con la metrica all'Auditorium Comunale di Rescaldina, domenica 18 ottobre, per la nona edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa "Città di Rescaldina". Un evento con il patroc ...

Santa Giusta, l'insegnante è positiva: tutta la classe a casa

Il Covid -19 entra nella scuola primaria di Santa Giusta. Un'insegnante è risultata positiva al coronavirus. Oggi la dirigente scolastica Maria Giovanna Pilloni ha informato il primo cittadino Antonel ...

