Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Record di contagi in Francia, scatta il coprifuoco. Germania, Merkel: State a casa. Un caso a Santa Marta, la residenza del Papa – LIVE (Di domenica 18 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 ottobre 16.30 – Coronavirus in Repubblica Ceca, proteste a Praga Proteste a Praga contro le misure decise dal Governo per cercare di contrastare l'epidemia. 13.00 – Coronavirus, verso strette 'localizzate' 21.00 – Record di contagi in Francia, scatta il coprifuoco

