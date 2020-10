Coronavirus, il bollettino del 18 ottobre: nuovo boom di contagi in Italia, +11705, e in Sicilia, +548, (Di domenica 18 ottobre 2020) In Sicilia sono 548 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 6390 tamponi . Cresce il numero delle vittime, tre i nuovi decessi. Gli attuali positivi sono 6.790: 493 ricoverati con sintomi,... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 ottobre 2020) Insono 548 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, con 6390 tamponi . Cresce il numero delle vittime, tre i nuovi decessi. Gli attuali positivi sono 6.790: 493 ricoverati con sintomi,...

