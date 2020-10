Coronavirus | Decaro contro contro il governo | “Sul coprifuoco è scaricabarile sui Comuni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I sindaci sono abituati ad assumersi le loro responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso”. A pochi minuti dalla fine della conferenza stampa con Conte ha annunciato nuove misure per il contenimento dei contagi da Covid-19, il sindaco di Bari Antonio, presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) contesta la disposizione secondo cui i sindaci potranno disporrelocali a partire dalle ore 21 in vie e piazze dove si verificano assembramenti. “Ci saranno le forze dell’ordine allare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso e a riconoscere residenti e ...