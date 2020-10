Coronavirus, De Micheli “Il coprifuoco non ci sarà” (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il coprifuoco non ci sarà, è contro la nostra idea di normalità nella pandemia. Stiamo lavorando per tenere in equilibrio il diritto alla vita, alla scuola, alla mobilità e alla salute”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola Micheli, intervistata da Lucia Annunziata a “Mezz'ora in più” su Raitre. “La ragione della stretta è legata a luoghi o modalità di vita – spiega – che hanno in maniera scientificamente dimostrata un rischio maggiore di contagio”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ilnon ci sarà, è contro la nostra idea di normalità nella pandemia. Stiamo lavorando per tenere in equilibrio il diritto alla vita, alla scuola, alla mobilità e alla salute”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola, intervistata da Lucia Annunziata a “Mezz'ora in più” su Raitre. “La ragione della stretta è legata a luoghi o modalità di vita – spiega – che hanno in maniera scientificamente dimostrata un rischio maggiore di contagio”.(ITALPRESS).

