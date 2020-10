Coronavirus, da Verona l’allarme di un primario: «Peggio che a marzo. ‘Chiamata alle armi’ per il personale» (Di domenica 18 ottobre 2020) Che gli ospedali stiano cominciando a essere sotto stress, mentre torna ad aumentare vertiginosamente il numero di ricoveri per Covid-19, ormai comincia a essere un dato di fatto in tutta Italia. Così come cominciano a esserci le prime testimonianze delle difficoltà di queste ore. «Ieri abbiamo riaperto. Siamo rientrati nel padiglione 13, un piccolo Ospedale dedicato solo al Covid-19. Termino una notte allucinante, continui ricoveri, mi sembra di rivedere un film già visto», racconta in un post su Facebook il direttore del reparto di pneumologia dell’Azienda ospedaliera di Verona, Claudio Micheletto. «Temo che questa notte si sia innescata una pesante recrudescenza: pronti soccorso strapieni, tante persone con sintomi. Non mi ricordo chi ha detto che il virus era clinicamente morto. Dopo 24 ore consecutive di lavoro forse ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Che gli ospedali stiano cominciando a essere sotto stress, mentre torna ad aumentare vertiginosamente il numero di ricoveri per Covid-19, ormai comincia a essere un dato di fatto in tutta Italia. Così come cominciano a esserci le prime testimonianze delle difficoltà di queste ore. «Ieri abbiamo riaperto. Siamo rientrati nel padiglione 13, un piccolo Ospedale dedicato solo al Covid-19. Termino una notte allucinante, continui ricoveri, mi sembra di rivedere un film già visto», racconta in un post su Facebook il direttore del reparto di pneumologia dell’Azienda ospedaliera di, Claudio Micheletto. «Temo che questa notte si sia innescata una pesante recrudescenza: pronti soccorso strapieni, tante persone con sintomi. Non mi ricordo chi ha detto che il virus era clinicamente morto. Dopo 24 ore consecutive di lavoro forse ...

