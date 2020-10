Coronavirus, crescono ancora i nuovi casi e le vittime. L’appello del Cts: “Massimo rigore, scaglionare gli orari di scuola” (Di domenica 18 ottobre 2020) crescono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 11.705 (ieri 10,925) i nuovi contagi con 146.541 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Si registrano 69 (ieri 45) decessi, che portano il totale dei morti da inizio emergenza a 36.543. Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. Sfiora l'8 per cento, ed è in aumento, l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 7,99 per cento). Sono 126.237 (+9.302) gli attualmente ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020)diin Italia. Sono 11.705 (ieri 10,925) icontagi con 146.541 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Si registrano 69 (ieri 45) decessi, che portano il totale dei morti da inizio emergenza a 36.543. Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. Sfiora l'8 per cento, ed è in aumento, l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 7,99 per cento). Sono 126.237 (+9.302) gli attualmente ...

