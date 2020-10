Coronavirus | Conte | “Non possiamo perdere tempo | dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown”

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Il Dpcm servirà per affrontare questa nuova ondata di contagi che sta affrontato severamente non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Nonunlockdown”. Lo ha detto il premier Giuseppein conferenza stampa, in merito alDpcm per contrastare l’epidemia da Covid-19. “Abbiamo appena approvato unDpcm frutto di un intenso dialogo tra la maggioranza ma anche con le Regioni, gli enti locali e il Cts. Ho appena informato i presidenti delle due Camere e i leader delle opposizioni”, ha aggiunto. Leggi anche: Conferenza, tutte le novità delDPCM Risultati visibili tra qualche ...

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - BabySmartworki : (\_/) ( •_•) / >{Ad #Halloween ci travestiamo da promesse elettorali mai mantenute, quelle si che fanno paura}… - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: Presidente #Conte la decisione di attivare o meno il #Mes va discussa in #Parlamento. Non a margine di una conferenza st… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Dal presidente del Consiglio le ultime prescrizioni per evitare la diffusione del virus in aumento in tutto il Paese e pervenire un possibile lockdown Nuove misure per contrastare la diffusione del ...ROMA – Il premier Giuseppe Conte, da Palazzo Chigi ... studiate dal Governo per frenare l’aumento dei contagi da Covid-19. “Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare i contagi ...