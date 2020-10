Coronavirus, Conte: 'I sindaci potranno chiudere vie e piazze' - 'Scuola continuerà in presenza' (Di domenica 18 ottobre 2020) 'Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato'. Così Giuseppe Conte spiegando le misure Contenute nel nuovo dpcm. Tra le novità introdotte la possibilità per i sindaci di chiudere vie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) 'Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato'. Così Giuseppespiegando le misurenute nel nuovo dpcm. Tra le novità introdotte la possibilità per idivie ...

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - AntonellaTellar : RT @mata_el_Tanke: il viceministro @piersileri fa' una sintesi esemplare a #nonelarena: versione intera su instagram @antoniocolella_nurse… - moriggi : RT @francescatotolo: In Italia, 36mila morti è un successone vero? E il governo #Conte non ha responsabilità? Se aumentano i contagi in USA… -