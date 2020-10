Coronavirus, chiama i carabinieri: “Venite, stanno facendo una festa” ma era tutto in regola (Di domenica 18 ottobre 2020) “Venite, stanno facendo una festa nonostante il Covid“. E’ accaduto a Vinovo (TO), come riportato dal quotidiano La Stampa, dove un cittadino ha chiamato i carabinieri raccontando che il vicino non stava rispettando le raccomandazioni relative alle feste private, ma la prima denuncia dall’introduzione delle nuove restrizioni in merito alla diffusione del Covid, alla fine si è rivelata una falsa delazione. L’intervento dei militari sul posto ha permesso di appurare che non si trattava di un alloggio privato, ma di un bar all’interno di un centro commerciale, e che nel locale era tutto in regola. Le persone sedute nel dehors erano distanziate con tanto di mascherina. Da ulteriori accertamenti dei carabinieri, risulta che a ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Venite,una festa nonostante il Covid“. E’ accaduto a Vinovo (TO), come riportato dal quotidiano La Stampa, dove un cittadino hato iraccontando che il vicino non stava rispettando le raccomandazioni relative alle feste private, ma la prima denuncia dall’introduzione delle nuove restrizioni in merito alla diffusione del Covid, alla fine si è rivelata una falsa delazione. L’intervento dei militari sul posto ha permesso di appurare che non si trattava di un alloggio privato, ma di un bar all’interno di un centro commerciale, e che nel locale erain. Le persone sedute nel dehors erano distanziate con tanto di mascherina. Da ulteriori accertamenti dei, risulta che a ...

Lalla702 : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - salvotomasi69 : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - gianni87605522 : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - rickysamp69 : RT @Attilio54014740: #Israel #Palestinian Esponente importante Olp Saeb Erekat, colui che chiama alla distruzione di Israele chiede di es… - Attilio54014740 : #Israel #Palestinian Esponente importante Olp Saeb Erekat, colui che chiama alla distruzione di Israele chiede di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiama Coronavirus, chiama i carabinieri: “Venite, stanno facendo una festa” ma era tutto in regola MeteoWeb Il primario di Verona: "Termino una notte allucinante, mi sembra un film già visto”

La foto del ritorno del Covid è un post scritto alle 7 di mattina dal direttore del reparto di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera di Verona, Claudio Micheletto ...

Crimi: ''Momento critico, ma scuole restino aperte. Rimpasto? Solo chiacchiere''

Siamo tutti chiamati a lavorare molto e a chiacchierare poco ... Annalisa Malara e Claudia Balotta hanno contribuito e in maniera determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi cittadini Le chiediamo, a ...

La foto del ritorno del Covid è un post scritto alle 7 di mattina dal direttore del reparto di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera di Verona, Claudio Micheletto ...Siamo tutti chiamati a lavorare molto e a chiacchierare poco ... Annalisa Malara e Claudia Balotta hanno contribuito e in maniera determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi cittadini Le chiediamo, a ...