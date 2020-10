Coronavirus, cassa integrazione e blocco licenziamenti: il ministro Gualtieri anticipa importanti novità (Di domenica 18 ottobre 2020) In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte per il nuovo Dpcm, sono trapelate tante informazioni, che verranno confermate a breve dal Premier. Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, ha fatto il punto della situazione sulle novità previste dal nuovo Dpcm ai microfoni Rai. “Il blocco dei licenziamenti era gia’ a esaurimento da novembre, con questa manovra abbiamo deciso di prolungarlo sicuramente fino alla fine dell’anno e abbiamo avviato un dialogo con i sindacati per vedere come collegarlo all’evoluzione della pandemia. Chi usufuirà delle nuove settimane di Cig nel 2021 non potrà licenziare. Ulteriori spostamenti del termine del blocco sono oggetto di riflessione comune con i sindacati” ha dichiarato a Che tempo che ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte per il nuovo Dpcm, sono trapelate tante informazioni, che verranno confermate a breve dal Premier. Robertodell’Economia, ha fatto il punto della situazione sulle novità previste dal nuovo Dpcm ai microfoni Rai. “Ildeiera gia’ a esaurimento da novembre, con questa manovra abbiamo deciso di prolungarlo sicuramente fino alla fine dell’anno e abbiamo avviato un dialogo con i sindacati per vedere come collegarlo all’evoluzione della pandemia. Chi usufuirà delle nuove settimane di Cig nel 2021 non potrà licenziare. Ulteriori spostamenti del termine delsono oggetto di riflessione comune con i sindacati” ha dichiarato a Che tempo che ...

