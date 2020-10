Coronavirus, Brusaferro: “Necessario intervento per appiattire la curva dei contagi” (Di domenica 18 ottobre 2020) Così ha dichiarato a Il Sole 24 Ore Silvio Brusaferro, direttore dell’ ISS. “Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi”. In alcuni ambiti come scuola e lavoro, poi, la diffusione, secondo il direttore, sarebbe più controllata. Quanto all’età dei contagiati, aggiunge: “l’età media è rimasta sopra i quarant’anni nelle ultime due-tre settimane. E questo è un dato positivo perché vuol dire ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Così ha dichiarato a Il Sole 24 Ore Silvio, direttore dell’ ISS. “Unora è necessario perladei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi”. In alcuni ambiti come scuola e lavoro, poi, la diffusione, secondo il direttore, sarebbe più controllata. Quanto all’età dei contagiati, aggiunge: “l’età media è rimasta sopra i quarant’anni nelle ultime due-tre settimane. E questo è un dato positivo perché vuol dire ...

