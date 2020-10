Coronavirus, boom di contagi negli Usa: oltre 70.450 in un giorno. Gli esperti temono una terza ondata. Proteste fuori dai pub a Londra per il coprifuoco dalle 22 (Di domenica 18 ottobre 2020) Usa EPA/CJ GUNTHER Operatori sanitari del Whittier Street Health Center mentre effettuano i tamponi a BostonSono stati oltre 70.450 i nuovi casi di Coronavirus registrati negli Stati Uniti lo scorso venerdì 16 ottobre. Secondo il conteggio del New York Times, si tratta della cifra più alta dal 24 luglio. In risalita anche i decessi, ora a quota 900 in un giorno, mentre i contagi a livello globale toccano un nuovo picco, con 415 mila casi, secondo i conteggi della Johns Hopkins University. L’aumento delle infezioni negli Usa sta convincendo gli esperti che stia arrivando una terza ondata dopo quella di fine estate, colpendo soprattutto le aree rurali, come in Wyoming e Idaho, dove sono stati registrati più ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Usa EPA/CJ GUNTHER Operatori sanitari del Whittier Street Health Center mentre effettuano i tamponi a BostonSono stati70.450 i nuovi casi diregistratiStati Uniti lo scorso venerdì 16 ottobre. Secondo il conteggio del New York Times, si tratta della cifra più alta dal 24 luglio. In risalita anche i decessi, ora a quota 900 in un, mentre ia livello globale toccano un nuovo picco, con 415 mila casi, secondo i conteggi della Johns Hopkins University. L’aumento delle infezioniUsa sta convincendo gliche stia arrivando unadopo quella di fine estate, colpendo soprattutto le aree rurali, come in Wyoming e Idaho, dove sono stati registrati più ...

Il 35% dei brembiesi ha aderito allo screening Covid 19 per conoscere e contenere i contagi. "Siamo orgogliosi del primato lodigiano". Se in tanti comuni la partecipazione ai test, promossi a livello ...

Coronavirus Sicilia, boom di contagi: da oggi due nuove zone rosse

Si tratta di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, e Mezzojuso nel Palermitano (qui tutti i carabinieri sono positivi). I varchi di ingresso e uscita di Sambuca di Sicilia sono tre ed occorrer ...

