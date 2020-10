Coronavirus, attesa per il nuovo dpcm ma i numeri del contagio non calano: oltre 400mila infetti da inizio pandemia (Di domenica 18 ottobre 2020) Si attendono le decisioni del governo per limitare gli spostamenti delle persone e dare un freno ai contagi da Coronavirus. I numeri restano impressionanti. In Italia altri 10.925 casi registrati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) Si attendono le decisioni del governo per limitare gli spostamenti delle persone e dare un freno ai contagi da. Irestano impressionanti. In Italia altri 10.925 casi registrati in ...

infoitinterno : Coronavirus: la curva dei contagi cresce e fa paura. Attesa per le parole di Conte - GiuseppeBiond14 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #18ottobre #domenica #calcio #serieC #Casertana #teramoCasertana #Teramo #coronavirus #Calciatorecontagiato della… - MaxMiglietta2 : RT @Adri19510: SE NON SIETE CAPACI DI GOVERNARE ANDATE A CASA, BASTA DISTRUGGERE L'ITALIA !!!! Coronavirus, 'l'idea imbecille' del governo:… - ALisimberti : RT @Adri19510: SE NON SIETE CAPACI DI GOVERNARE ANDATE A CASA, BASTA DISTRUGGERE L'ITALIA !!!! Coronavirus, 'l'idea imbecille' del governo:… - Il_Centro : #Abruzzo #18ottobre #domenica #calcio #serieC #Casertana #teramoCasertana #Teramo #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attesa Coronavirus, attesa per il nuovo dpcm ma i numeri del contagio non calano: oltre 400mila infetti da inizio pandemia TGCOM Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (18 ottobre)

La stagione è iniziata in ritardo a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus che pende come una minaccia anche sul nuovo torneo, tuttavia adesso si prova a pensare al campo e c’è grande ...

Covid in Campania, parlano i bambini senza scuola: "Mi mancano le maestre e gli amichetti"

La chiusura delle scuole in Campania disposta dal Governatore Vincenzo De Luca dopo il picco di casi Covid ha generato una serie di polemiche e un parziale dietrofront della Regione che ha subito ria ...

La stagione è iniziata in ritardo a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus che pende come una minaccia anche sul nuovo torneo, tuttavia adesso si prova a pensare al campo e c’è grande ...La chiusura delle scuole in Campania disposta dal Governatore Vincenzo De Luca dopo il picco di casi Covid ha generato una serie di polemiche e un parziale dietrofront della Regione che ha subito ria ...