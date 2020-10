Coronavirus | Antonio Ricci ricoverato ad Albenga

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020), creatore del programma Mediaset “Striscia la Notizia”, èpresso l’ospedale di(Savona) dopo essere risultato positivo al. Il ricovero è stato deciso in via precauzionale, da parte dello stessoe della sua famiglia, insieme ai medici. La notizia è stata confermata dalla famiglia che “ha piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura“.L'articolo MeteoWeb.