Coronavirus, annunciato il nuovo Dpcm: ecco cosa prevede. Le nuove strette (Di domenica 18 ottobre 2020) Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm del 18 ottobre: le nuove strette Il peggioramento costante ed esponenziale della curva dei contagi da Coronavirus in Italia ha costretto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a emanare un nuovo Dpcm, che comprende ulteriori restrizioni. Il provvedimento è stato annunciato nella serata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, tramite una conferenza stampa del premier e sarà in vigore da domani. Ma cosa prevede il nuovo Dpcm? Vediamolo insieme. Il Dpcm contiene una decisa stretta per limitare gli assembramenti e ridurre le occasioni di incontro, anche in casa, ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020)ildel 18 ottobre: leIl peggioramento costante ed esponenziale della curva dei contagi dain Italia ha costretto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a emanare un, che comprende ulteriori restrizioni. Il provvedimento è statonella serata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, tramite una conferenza stampa del premier e sarà in vigore da domani. Mail? Vediamolo insieme. Ilcontiene una decisa stretta per limitare gli assembramenti e ridurre le occasioni di incontro, anche in casa, ...

rtl1025 : ?? Anche #FedericaPellegrini è positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia… - cris_strega : RT @tempoweb: #giannini in #Terapia intensiva: 'Ripetiamo gli stessi errori' Sul #COVID19 la drammatica testimonianza su disastro annunciat… - valentinadigrav : RT @tempoweb: #giannini in #Terapia intensiva: 'Ripetiamo gli stessi errori' Sul #COVID19 la drammatica testimonianza su disastro annunciat… - ILTOROSIAMONOI : ?? Covid: a poche ore dalla partita nuovo caso di contagio Il Torino ha annunciato un nuovo caso di Coronavirus. Tra… - tempoweb : #giannini in #Terapia intensiva: 'Ripetiamo gli stessi errori' Sul #COVID19 la drammatica testimonianza su disastro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus annunciato Vaccino Covid, Londra annuncia: «Prime dosi subito dopo Natale». E la Pfizer mostra i flaconi Il Messaggero Libano: ministro Lavori pubblici positivo al coronavirus

Beirut, 18 ott 17:41 - (Agenzia Nova) - Michel Najjar, ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti nel governo provvisorio del Libano, ha annunciato oggi di essere positivo al coronavirus. Il ...

Coronavirus, Salvini “Nuova chiusura sarebbe morte del Paese”

Inoltre, il leader della Lega ha osservato come “i lockdown non si annunciano, ma se servono si fanno. La politica degli annunci è devastante”. Salvini ha commentato le dichiarazioni del virologo ...

Beirut, 18 ott 17:41 - (Agenzia Nova) - Michel Najjar, ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti nel governo provvisorio del Libano, ha annunciato oggi di essere positivo al coronavirus. Il ...Inoltre, il leader della Lega ha osservato come “i lockdown non si annunciano, ma se servono si fanno. La politica degli annunci è devastante”. Salvini ha commentato le dichiarazioni del virologo ...