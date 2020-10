Coronavirus, accordo Governo-Regioni: limitazione movida, chiusura ristoranti alle 24 e parrucchieri aperti (Di domenica 18 ottobre 2020) In attesa del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il Governo ha trovato un accordo con le Regioni nella giornata di oggi. “ristoranti chiusi a mezzanotte, consumo solo al tavolo dalle 18, palestre aperte” sono solo alcune delle richieste avanzate dai governatori di regione al Governo durante il vertice che … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) In attesa del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ilha trovato uncon lenella giornata di oggi. “chiusi a mezzanotte, consumo solo al tavolo d18, palestre aperte” sono solo alcune delle richieste avanzate dai governatori di regione aldurante il vertice che … L'articolo

fattoquotidiano : Coronavirus, gli italiani promuovono il Dpcm: 7 su 10 d’accordo con le misure del governo. Il maggiore consenso? Tr… - fattoquotidiano : Coronavirus, rapporto Censis-Eudaimon: “Otto italiani su dieci d’accordo sull’obbligo di mascherina anche al lavoro” - michela3030 : RT @jeperego: #Germania Nella crisi #coronavirus i sopravvissuti all’Olocausto riceveranno più di mezzo miliardo di euro di aiuti aggiuntiv… - mwaliasmw : @repubblica Ma siamo d'accordo. Chi crede che mascherinarsi e finire di affondare un'economia (finta, nata per affo… - BeyondTrends20 : Per la Ministra @paola_demicheli non esistono studi che dimostrino la diffusione del #COVID19 sui mezzi pubblici.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus accordo Covid, accordo governo-Regioni: verso chiusura dei ristoranti alle 24. Movida, limiti nelle zone a rischio la Repubblica Asl Benevento: 56 nuovi positivi nel Sannio

Covid 19: Fucci (AsLIm), da oggi il Postino è pronto a bussare alla tua porta per le cartelle esattoriali. 16 Ottobre 2020 Chiusura scuole: la Azzolina contro De Luca 15 Ottobre 2020 La Conferenza ...

Business news: annunciato piano per corridoio aereo preferenziale tra Hong Kong e Singapore

Hong Kong e Singapore hanno pianificato un "corridoio aereo preferenziale" nell'ambito della pandemia di Covid-19. Il segretario per il Commercio e lo sviluppo economico di Hong Kong, Edward Yau, ha ...

Covid 19: Fucci (AsLIm), da oggi il Postino è pronto a bussare alla tua porta per le cartelle esattoriali. 16 Ottobre 2020 Chiusura scuole: la Azzolina contro De Luca 15 Ottobre 2020 La Conferenza ...Hong Kong e Singapore hanno pianificato un "corridoio aereo preferenziale" nell'ambito della pandemia di Covid-19. Il segretario per il Commercio e lo sviluppo economico di Hong Kong, Edward Yau, ha ...