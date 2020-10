Coronavirus a Roma | muore medico 50enne del San Camillo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) Aveva 50 anni il, un otorinono, dell’Ospedale Sandideceduto dopo essere risultato positivo al. Ha prestato servizio in ospedale, come riporta il Messaggero, fino a quando non ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia, da qui il ricovero allo Spallanzani che purtroppo non ha dato gli esiti sperati. su Il Corriere della Città.