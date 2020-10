Coronavirus | 69 morti nelle ultime 24 ore I nuovi contagi arrivano a +11 705 45 persone ricoverate in rianimazione | sono 750 in totale – Il bollettino della Protezione Civile

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ildel 18 ottobre Continua ad aumentare il numero dicasi di positività alin tutta Italia, e sfonda quota 11mila: 11.705 in 24 ore, mentre ieri erano stati 10.925 e due giorni fa 10.010. È la fotografia odierna scattata dal consuetodie ministeroSalute. I decessi registrati69 a fronte dei 47 di ieri e i 55 di due giorni fa. Fino a questo momento 36.543positive a Sars-Cov-2morte in tutta Italia dall’inizio dell’emergenza. Ildegli attualmente positivi sale a 126.237 a fronte dei 116.935 di 24 ore fa e dei 107.312 di due giorni fa. Ci ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 10.925 contagi (con circa 166mila tamponi) e 47 morti - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Rsa evacuata a Sambuca di Sicilia. 64 positivi e 4 morti VIDEO #ANSA - bornjuventino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 11.705 nuovi casi, 69 morti, 146.541 tamponi - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: 11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 69 morti: bollettino del Ministero -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti

Roma - Sono 11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I tamponi eseguiti sono 146.541 Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi, che ...L’ultimo bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia ha dato conto di quasi 12mila nuovi positivi rispetto a ieri a fronte di 69 morti, 514 ricoverati in ospedale e 45 in terapia intensiva. A ...