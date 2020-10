Coronavirus, 17 nuovi casi a Pozzuoli (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Altri 17 cittadini positivi al Coronavirus a Pozzuoli. Sono in tutto 224 gli attuali contagiati nella città flegrea dove si registrano anche 6 guarigioni. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Vincenzo Figliolia. “Nessuno di noi si senta immune – ha spiegato il sindaco di Pozzuoli – e soprattutto ognuno di noi ricordi sempre della responsabilità che ha nei confronti del prossimo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Altri 17 cittadini positivi al. Sono in tutto 224 gli attuali contagiati nella città flegrea dove si registrano anche 6 guarigioni. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Vincenzo Figliolia. “Nessuno di noi si senta immune – ha spiegato il sindaco di– e soprattutto ognuno di noi ricordi sempre della responsabilità che ha nei confronti del prossimo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

