Coronavirus | +11 705 nuovi contagi | altri 69 morti I tamponi 146 541 In Lombardia +2 975 Lazio | Piemonte e Campania oltre i mille

(Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano a crescere i casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, ne sono stati registrati 11.705. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. Isono stati 146mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri, che sono 514 in più. Di questi, 45 sono in terapia intensiva. Laregistra 2.975, che nelsono 1.198. Superano ianche(1.376, in lieve flessione da ieri quando erano 1.410) e(1.123, ieri erano 972). Record di casi giornalieri in Abruzzo, che aumentano anche in Emilia-Romagna e Calabria. Nella provincia di Milano i ...