Coronavirus: +11.705 nuovi contagi, altri 46 morti. In tutto 146.541 tamponi. In Lombardia +2.975. Lazio, Piemonte e Campania oltre i mille (Di domenica 18 ottobre 2020) Crescono i positivi nelle regioni italiane. La Lombardia registra 2.975 nuovi contagi, che nel Lazio sono 1.198. Record di casi giornalieri in Abruzzo, che aumentano anche in Emilia-Romagna e Calabria. Nella provincia di Milano i nuovi contagi sono 1.462, di cui 727 nella sola città. I dati regione per regione – tra parentesi i dati di ieriLombardia 2.975 (2.664)Piemonte (972)Emilia-Romagna 526 (641)Veneto 800 (774)Lazio 1.198 (994)Campania (1.410)Toscana (879)Liguria (464)Puglia (350)Sicilia (475)Marche (121)Trento (82)Friuli Venezia Giulia (167)Abruzzo 221 (148)Sardegna (130)Bolzano (155)Umbria (205)Calabria (94)Valle d'Aosta (78)Basilicata (57)Molise (65)

