Coronavirus | 11 705 nuovi casi e 69 morti Presto saremo ridotti come la Francia | dice Massimo Galli

Leggi su leggilo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Per il primario dello Sacco di Milano stiamo vivendo un ‘déjà vu’ e rischiamo di trovarci con più di 20 mila contagiati giornalieri tra 15 giorni. Crisanti non è meno preoccupato: “tracciamento fallito” In Italia, dall’inizio dell’epidemia di, almeno 414.241 persone (+11.705 rispetto a ieri, +2,9%; ieri +10.925) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di … L'articolo proviene da leggilo.org.