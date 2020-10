Coronavirus | 11 705 nuovi casi e 69 morti Presto saremo come la Francia | dice Galli

Leggi su leggilo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Per il primario dello Sacco di Milano stiamo vivendo un 'déjà vu' e rischiamo di trovarci con più di 20 mila contagiati giornalieri tra 15 giorni. Crisanti non è meno preoccupato: "tracciamento fallito". Intanto si registra un'impennata di contagi in 24 ore — siamo oltre 10 mila per il terzo giorno. Il 14 ottobre è stato …