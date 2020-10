Coronavirus | 11 705 casi nelle ultime 24 ore In Lombardia quasi 3mila nuovi contagi

(Di domenica 18 ottobre 2020)in Italia, il bollettino del 18 ottobre. Nuova impennata deinel nostro Paese. ROMA –in Italia, il bollettino del 18 ottobre. Nuovo aumento deiin un solo giorno.24 ore i positivi registrati sono stati 11.705 a fronte di poco più di 145mila tamponi. Un calo rispetto al giorno precedente che ha fatto salire la percentuale trae test a 7,08%, dato più alto dellesettimane. Ritornano a crescere anche i morti (69) e la pressione sui servizi sanitari. In quest’ultimo caso da registrare un aumento delle terapie intensive inferiore rispetto al giorno precedente (45 rispetto ad oltre 60 del sabato). Per quanto riguarda le regioni,, ...

Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10 ...GROSSETO " Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus in Italia. Attualmente positivi: 126.237, +9.302, Deceduti: 36.543, +69, Dimessi/Guariti: 251.461, +2.334, ...