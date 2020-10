Convocati Roma | Fonseca chiama tre Primavera per il Benevento

(Di domenica 18 ottobre 2020) Pauloha diramato la lista deiper la gara contro il: assenza pesante per il tecnico giallorosso Pauloha diramato la lista deiper la gara contro il. Assenza pesante nellache dovrà fare a meno del suo leader difensivo appena tornato alla base, ovvero Chris Smalling. Il tecnico giallorosso convoca per la prima volta il nuovo acquisto in attaco, Borja Mayoral mentre sono tre iche vengono aggregati alla, ovvero Boer, Darboe e Zalewski. 🟥🟧🟨📋🟨🟧🟥 I nostriper #✅ Prima convocazione per @Mayoral Borja ✅ Dalla ...

keenaroma : @pormeccartnei D'accordissimo con te. Forza Roma, la nostra Primavera quest'anno è veramente forte con 3/4 talenti… - sportface2016 : #RomaBenevento, i convocati di Fonseca: tornano Juan Jesus e Fazio - ZonaGiallorossa : ??I convocati di #RomaBenevento. ??Dentro Darboe, Boer e Zalewski. Ritornano Fazio e Juan Jesus. ??… - romanewseu : Roma-Benevento, i convocati di Fonseca: out Smalling e Karsdorp, ecco tre Primavera #ASRoma #RomanewsEU… - ilRomanistaweb : ??L'elenco dei convocati di #Fonseca per #RomaBenevento -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Roma

Calcio News 24

Passano poi in fretta tra mille immagini di repertorio i venticinque anni nel corso dei quali Totti ha indossato solo la maglia della Roma ... Spalletti che non lo convoca mai e vuole mandarlo ...Dopo aver saltato l'esordio in campionato contro la Sampdoria, il tecnico aveva convocato la Joya per la trasferta di Roma, lasciandolo però in panchina per 90'. Scena ripetutasi ieri in Calabria: un ...