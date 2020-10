Controlli al mercato ortofrutticolo Norme anti-Covid, sanzioni per 5 mila euro (Di domenica 18 ottobre 2020) Dodici sanzioni per quasi 5 mila euro a causa del non rispetto delle Norme anti-Covid. I Controlli al mercato ortofrutticolo di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 ottobre 2020) Dodiciper quasi 5a causa del non rispetto delle. Ialdi Bergamo.

paulolden1 : @lubenasich @gbponz No. Contano solo i controlli e le pene. La gente se sa che è poco rischioso evade comunque, eva… - oggitreviso : Treviso, controlli al mercato: lavoratori non in regola, 4 banchi sanzionati - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Campagna di controlli “Mercato ittico 2020” (FOTO) - FarodiRoma : Campagna di controlli “Mercato ittico 2020” (FOTO) -

Dodici sanzioni per quasi 5 mila euro a causa del non rispetto delle norme anti-Covid. I controlli al mercato ortofrutticolo di Bergamo. Sabato 17 ottobre, nel corso della mattinata, i Carabinieri ...

Presidi Lazio: 'Porta Portese mercato pro-Covid, poi vogliono chiudere scuole'

Vogliono chiudere le scuole e lasciare aperto questo mercato pro-covid? Blocchiamo il sistema scolastico e non controlliamo Porta Portese? Nulla contro, ma già alle 8 del mattino non c'era distanziame ...

