Conte in tv spiega il decreto Covid «La strategia è cambiata | bisogna tutelare salute ed economia»

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio: «Aiuti a chi subirà perdite per effetti del, ma non sarà una distribuzione a pioggia». «Ora le istituzioni collaborano»

Ecco i dati sul coronavirus di ieri in Italia. E provo a darveli in un modo diverso dal solito. Dal Piemonte alla Sicilia hanno avuto il timore di ...Non possiamo perdere tempo. No ad una nuova battuta d'arresto' Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. La conferenza stampa a Palazzo Chigi - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv. Il presi ...