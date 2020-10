Conte | dopo aver inventato il coprifuoco di quartiere | annuncia il No al Mes

Leggi su panorama

(Di domenica 18 ottobre 2020) «I soldi del Mes sono dei prestiti e non possono finanziare spese aggiuntive. Sono soldi che dobbiamo restituire e vanno ad aumentare il debito pubblico quindi se li prenderemo dovremo intervenire con nuove tasse o tagli di spesa. Il Mes non è la panacea come viene presentata e aggiungo: il vantaggio in tema di interessi è abbastanzanuto». Nel bel mezzo delle norme del nuovo Dpcm contro l'emergenza Covid Giuseppetraccheggiato, rimandato, evitato di rispondere per mesi alle domande sul Mes ha bocciato in diretta a reti unificate uno degli strumenti che l'Europa ha messo in campo per fronteggiare la pandemia.Una bocciatura secca, decisa e motivata («non è nemmeno un grande vantaggio economico») che di fatto rimescola ed agita le acque nella maggioranza.Pd ...