Conte: “Conciliare salute ed economia”, presentato il nuovo decreto (Di domenica 18 ottobre 2020) Come annunciato nella giornata di sabato, il Presidente del Consiglio Conte ha tenuto una conferenza stampa, durante la quale ha fatto il punto della situazione e presentato il nuovo Dpcm. Con il feroce avvento della tanto temuta seconda ondata, il Covid-19 fa paura sì, ma a spaventare di più sono le probabili strette alle attività commerciali. Dopo una lunga notte di confronto è stato raggiunto un accordo tra governo e Regioni che ha portato al nuovo decreto, arrivato a seguito dell’accordo sulla manovra anti-covid. Conte presenta il nuovo decreto “Questo provvedimento dovrà consentirci di afforntare l’epidemia. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Come annunciato nella giornata di sabato, il Presidente del Consiglioha tenuto una conferenza stampa, durante la quale ha fatto il punto della situazione eilDpcm. Con il feroce avvento della tanto temuta seconda ondata, il Covid-19 fa paura sì, ma a spaventare di più sono le probabili strette alle attività commerciali. Dopo una lunga notte di confronto è stato raggiunto un accordo tra governo e Regioni che ha portato al, arrivato a seguito dell’accordo sulla manovra anti-covid.presenta il“Questo provvedimento dovrà consentirci di afforntare l’epidemia. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un ...

cowdrytypeA : 'dobbiamo conciliare salute ed economia' (G. Conte) esattamente come rapportiamo questi due elementi? Quanto costa… - italiachiama : #Conte in diretta: 'Se non avremo bisogno del #Mes non lo prenderemo'. 'Basta con contributi a pioggia, dobbiamo c… - itapress24 : #Dpcm, #Conte: 'Quello che non potremo più permetterci è affrontare un'elargizione a pioggia. La strategia ora è ca… -

