Conte: “Approvato Dpcm, non ci possiamo permettere nuovo lockdown” (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Leggi su dire (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Agenzia_Dire : ?? Approvato nuovo #Dpcm. Consumo al tavolo fino alle 24, a #scuola lezioni in presenza. - manfredi_min : Il Disegno di Legge sulle lauree abilitanti approvato in Consiglio dei Ministri è un passo in avanti per accelerare… - krudesky : RT @GiovanniAgost20: Giuseppe Conte oggi, domenica 18 ottobre, interverrà in conferenza stampa per fare chiarezza sulle misure che saranno… - animaleuropeRMP : RT @GiovanniAgost20: Giuseppe Conte oggi, domenica 18 ottobre, interverrà in conferenza stampa per fare chiarezza sulle misure che saranno… - bmark85 : @AceccKramer È stata una poverata ma è da tempo che balliamo dietro. Ricordi parma, sassuolo ecc? Comunque questi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Approvato Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera