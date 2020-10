Consorzio di Bonifica Sannio Alifano | niente stop durante il covid-19 | tutela territorio e comunità

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, malgrado l’emergenza sanitaria in atto, dimostra, ancora una volta, avanguardia e competenza al servizio della comunità territoriale. Infatti, grazie al meticoloso lavoro condotto dall’Amministrazione deldidel, con il Presidente Dott. Alfonso Santagata e dagli Uffici Consortili, è stato possibile consentire il regolare svolgimento di tutte le attività dele in particolar modo dell’irrigazione. La pandemia da-19 è stata l’occasione per ripensare e ri-definire gli assetti organizzativi del lavoro, in modo da garantire – anche in piena emergenza – la ...