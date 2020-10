Conferenza stampa Juric: «Siamo gli unici in Italia ad aver venduto quasi tutti» (Di domenica 18 ottobre 2020) Ivan Juric ha parlato anche di mercato alla vigilia della sfida con il Genoa. Le sue considerazioni sull’operato della società. Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa. Queste le sue parole. SITUAZIONE – «Con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene, migliorando la condizione e alcuni aspetti tattici. Siamo un po’ al limite con Empereur, che dovrebbe esserci come Lovato. Poi mancheranno i soliti. Il primo allenamento tutti insieme l’abbiamo fatto solo ieri». MERCATO – «Quello che percepisco a livello locale è che si sia speso tanto, e che ci Siamo rafforzati. Non è vero: una squadra si rafforza quando non vendi nessuno e metti tre o ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ivanha parlato anche di mercato alla vigilia della sfida con il Genoa. Le sue considerazioni sull’operato della società. Il tecnico del Verona Ivanha parlato inalla vigilia della sfida con il Genoa. Queste le sue parole. SITUAZIONE – «Con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene, migliorando la condizione e alcuni aspetti tattici.un po’ al limite con Empereur, che dovrebbe esserci come Lovato. Poi mancheranno i soliti. Il primo allenamentoinsieme l’abbiamo fatto solo ieri». MERCATO – «Quello che percepisco a livello locale è che si sia speso tanto, e che cirafforzati. Non è vero: una squadra si rafforza quando non vendi nessuno e metti tre o ...

