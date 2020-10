Conferenza Conte, il governo dà mandato ai sindaci di disporre il coprifuoco (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenta in Conferenza stampa alle 21.30, dopo ore di estenuante attesa e dopo una serie di rinvii. Il governo italiano ha deciso le nuove misure da prendere in considerazione per arginare l’evoluzione del coronavirus: oggi, in Italia, si sono registrati oltre 11.700 contagi in meno di 24 ore. LEGGI ANCHE > governo-regioni, le richieste: più didattica a distanza e no a stop per esercizi commerciali Conferenza Conte, le misure del nuovo Dpcm decise dal governo E allora nella Conferenza Conte dà mandato ai sindaci di disporre il coprifuoco a partire dalle 21 nelle aree più affollate della movida ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppesi presenta instampa alle 21.30, dopo ore di estenuante attesa e dopo una serie di rinvii. Ilitaliano ha deciso le nuove misure da prendere in considerazione per arginare l’evoluzione del coronavirus: oggi, in Italia, si sono registrati oltre 11.700 contagi in meno di 24 ore. LEGGI ANCHE >-regioni, le richieste: più didattica a distanza e no a stop per esercizi commerciali, le misure del nuovo Dpcm decise dalE allora nelladàaidiila partire dalle 21 nelle aree più affollate della movida ...

trash_italiano : ?? Conferenza di Conte alle 18 ?? - lorepregliasco : La presidenza del Consiglio ha appena confermato ai giornalisti che stasera si terrà una conferenza stampa del prem… - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Il premier Conte parlerà stasera in tv - lucabattanta : 'Siamo consapevoli che ci sono ancora diverse criticità: facciamo 600mila tamponi al giorno' See more at:… - smilypapiking : RT @piercamillo: Un premier in malafede. Conte mente agli italiani: il Mes è un prestito a tasso zero, dunque più conveniente di quelli che… -