Con Trump più pene capitali: dopo 60 anni nuova esecuzione a morte di una detenuta federale (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora condanne a morte nella "democratica" America. Il dipartimento di Giustizia ha fissato l'esecuzione di Lisa Montgomery, condannata a morte nel 2007 per omicidio, per il prossimo 8 dicembre. Si ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora condanne anella "democratica" America. Il dipartimento di Giustizia ha fissato l'di Lisa Montgomery, condannata anel 2007 per omicidio, per il prossimo 8 dicembre. Si ...

