Con il nuovo DPCM di Conte si può giocare fino alla Prima Categoria (Di domenica 18 ottobre 2020) Il nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte prevede alcune restrizioni per lo sport. In particolare nel testo si specifica che «sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali», mentre «l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non per gare e competizioni». Questo significa che verranno stoppati di sicuro Seconda e Terza Categoria, mentre resta in bilico la Prima Categoria in base alle singole competenze regionali. Foto: Twitter personale

