"Come rido, era ubriaca e non capiva niente": Robinho, le terrificanti intercettazioni sullo stupro (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra l'ex milanista Robinho e il Santos, società calcistica brasiliana, è già rottura: contratto sospeso dopo 7 giorni, dopo che sono uscite le intercettazioni del campione relative allo stupro di una ragazza albanese (risalente al 2013) per cui è già stato condannato in Italia a nove anni. Diceva il giocatore al telefono con alcuni amici dopo il fatto: «Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa cosa sia successo...». A dare notizia della sospensione del contratto è lo stesso Robinho in un video su Instagram. Da capire se sussista il rischio estradizione. La giustizia italiana dovrebbe inviare richiesta formale a quella del Brasile. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra l'ex milanistae il Santos, società calcistica brasiliana, è già rottura: contratto sospeso dopo 7 giorni, dopo che sono uscite ledel campione relative allodi una ragazza albanese (risalente al 2013) per cui è già stato condannato in Italia a nove anni. Diceva il giocatore al telefono con alcuni amici dopo il fatto: «Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era, non sa cosa sia successo...». A dare notizia della sospensione del contratto è lo stessoin un video su Instagram. Da capire se sussista il rischio estradizione. La giustizia italiana dovrebbe inviare richiesta formale a quella del Brasile.

Robinho, le terrificanti intercettazioni sullo stupro: "Come rido, era ubriaca e non capiva niente"

Diceva il giocatore al telefono con alcuni amici dopo il fatto: «Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa cosa sia successo...». A dare notizia della sospensione del contratto ...

