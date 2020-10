Come Osimhen ha cambiato il volto del Napoli di Gattuso (Di domenica 18 ottobre 2020) Non è stato soltanto per il gol: quello è soltanto una logica conseguenza. La partita di Victor Osimhen contro l’Atalanta ci ha fatto scoprire le potenzialità di un giocatore e di una squadra, potenzialità ancora nascoste almeno in parte. È sicuramente un Napoli che sta attuando una mutazione, quello attuale, che transita dalle strette maglie di un 4-3-3 che aveva bisogno del ritmo dettato da Demme ad un 4-2-3-1 a trazione offensiva con quattro attaccanti. Ed è con questo assetto che l’individualità del nigeriano e il collettivo possono giovarsi a vicenda. Da un punto di vista tattico, il suo inserimento ha del tutto modificato i principi in fase di costruzione del gioco. È un attaccante veloce e molto prestante, questo lo rende il bersaglio ideale di una palla lunga che possa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Non è stato soltanto per il gol: quello è soltanto una logica conseguenza. La partita di Victorcontro l’Atalanta ci ha fatto scoprire le potenzialità di un giocatore e di una squadra, potenzialità ancora nascoste almeno in parte. È sicuramente unche sta attuando una mutazione, quello attuale, che transita dalle strette maglie di un 4-3-3 che aveva bisogno del ritmo dettato da Demme ad un 4-2-3-1 a trazione offensiva con quattro attaccanti. Ed è con questo assetto che l’individualità del nigeriano e il collettivo possono giovarsi a vicenda. Da un punto di vista tattico, il suo inserimento ha del tutto modificato i principi in fase di costruzione del gioco. È un attaccante veloce e molto prestante, questo lo rende il bersaglio ideale di una palla lunga che possa ...

