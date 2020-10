Colorado, le immagini dell’incendio più vasto della storia del Paese: in fiamme già 800 km quadrati (Di domenica 18 ottobre 2020) Quasi 800 chilometri quadrati già in fiamme, venti a oltre 110 km/h che soffiano sul fuoco e ne favoriscono la diffusione. In Colorado le autorità locali stanno facendo i conti, da mesi, con quello che è stato definito l’incendio più vasto nella storia del Paese. Nel video, alcune immagini della devastazione prodotta dai roghi a nord del Rocky Mountain National Park. L'articolo Colorado, le immagini dell’incendio più vasto della storia del Paese: in fiamme già 800 km quadrati proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Quasi 800 chilometrigià in, venti a oltre 110 km/h che soffiano sul fuoco e ne favoriscono la diffusione. Inle autorità locali stanno facendo i conti, da mesi, con quello che è stato definito l’incendio piùnelladel. Nel video, alcunedevastazione prodotta dai roghi a nord del Rocky Mountain National Park. L'articolo, ledell’incendio piùdel: ingià 800 kmproviene da Il Fatto Quotidiano.

