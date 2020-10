Cluster all' ospedale Umberto I | risultati positivi tredici medici

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tiziana Paolocci I sanitari contagiati lavorano in pronto soccorso Se il virus entra nel fortino è la fine: cade ogni forma di difesa e siamo tutti costretti ad alzare le mani. È allarme negli ospedali della penisola, dove iniziano a emergere i primi casi die operatori sanitari contagiati, come quelli del PoliclinicoI di Roma. Aumenta giorno dopo giorno la paura di trovare tamponial Covid nell'esercito dei camici bianchi, costretti a «volare» in questi mesi di emergenza da un paziente all'altro e a stare a stretto contatto con persone che hanno patologie pregresse e sono nelle strutture sanitarie per motivi diversi, ma sono maggiormente vulnerabili davanti al virus rispetto al resto della popolazione. Nel PoliclinicoI, che solo ieri aveva decine e ...