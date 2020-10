Classifica Mondiale Motocross MXGP: Tony Cairoli 2° a -48 da Gajser, la rincorso per il titolo si complica (Di domenica 18 ottobre 2020) Tim Gajser ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale Motocross MXGP 2020 al termine del GP delle Fiandre. Il Campione del Mondo in carica, grazie a un secondo e a un primo posto a Lommel, è volato a quota 488 punti e ora ha 48 lunghezze di vantaggio su Tony Cairoli. Il siciliano ha faticato in Belgio e ora il sogno di agguantare il decimo titolo iridato si complicata, quando mancano cinque tappe al termine della stagione. Lo spagnolo Jorge Prado e lo svizzero Jeremy Seewer si trovano a 11 punti di distacco dal nostro portacolori. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP 2020. Classifica Mondiale ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Timha allungato in testa alladel2020 al termine del GP delle Fiandre. Il Campione del Mondo in carica, grazie a un secondo e a un primo posto a Lommel, è volato a quota 488 punti e ora ha 48 lunghezze di vantaggio su. Il siciliano ha faticato in Belgio e ora il sogno di agguantare il decimoiridato sita, quando mancano cinque tappe al termine della stagione. Lo spagnolo Jorge Prado e lo svizzero Jeremy Seewer si trovano a 11 punti di distacco dal nostro portacolori. Di seguito ladel2020....

