Ciclismo | 76^ Vicenza Bionde | il romagnolo Filippo Baroncini firma il ritorno!

Il romagnolo Filippo Baroncini mette il suo sigillo alla 76^ Vicenza-Bionde. Più che una vittoria, un vero e proprio trionfo: è quello realizzato oggi dal Team Beltrami TSA – Marchiol alla 76^ Vicenza – Bionde, nella classica nazionale riservata agli Under 23 vinta dal ravennate Filippo Baroncini che ha lanciato la sua stoccata precedendo allo sprint Lorenzo Cataldo (Casillo Petroli Firenze – Hopplà) e il compagno di squadra Nicolò Parisini (Beltrami TSA Marchiol). Sono stati ben 135 i corridori che hanno preso il via da Soave (VR) tra cui anche il Campione Italiano Under 23, Giovanni Aleotti: un gruppo folto e di qualità che ha dato spettacolo dal primo all'ultimo dei 150 ...

Dopo il buon terzo posto conquistato domenica scorsa da Filippo Baroncini al Gran Premio Ezio Del Rosso di Montecatini Terme, in Toscana, e dopo l’incoraggiante prestazione del “primo anno” Giosuè Cre ...

