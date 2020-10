“Cialde” è il nuovo brano degli Zero Assoluto | i protagonisti del videoclip sono i tiktokers Elisa Maino e Diego Lazzari

Leggi su 361magazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) Glitornano col botto Dopo quattro anni tornano in cuffia gli. Il loroè uscito il 16 ottobre e si chiama “Cialde”. Tutti in attesa delufficiale…perchè? Perché idelufficiale, le cui sagome appaiono già sulla copertina di presentazione. View this post on Instagram CIALDE Fuori il 16 Ottobre ☕️ A post shared by(@world) on Oct 10, 2020 at 10:58am PDT Il duo ...