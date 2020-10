Chi è l'infermiere di famiglia e perché potrebbe non essere l'arma vincente contro il Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) “Un esercito di 9600 infermieri di famiglia è pronto a prendere servizio sul territorio nazionale, ma sbaglia chi pensa che questa figura sia nata per gestire l’emergenza Covid. L’infermiere di famiglia non è colui che entra nelle case per fare i tamponi”. Raimondo Chiaramonte è un infermiere di famiglia. Ha frequentato un master nel 2013 in “Infermieristica di famiglia e comunità” all’Università del Piemonte Orientale, una delle prime ad offrire questa specializzazione, e dal 2017 è libero professionista. Raimondo è fedele ai dettami dell’Oms che nel 2000 ha istituito questa figura ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) “Un esercito di 9600 infermieri di; pronto a prendere servizio sul territorio nazionale, ma sbaglia chi pensa che questa figura sia nata per gestire l’emergenza. L’dinon; colui che entra nelle case per fare i tamponi”. Raimondo Chiaramonte; undi. Ha frequentato un master nel 2013 in “Infermieristica die comunità” all’Università del Piemonte Orientale, una delle prime ad offrire questa specializzazione, e dal 2017; libero professionista. Raimondo; fedele ai dettami dell’Oms che nel 2000 ha istituito questa figura ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi è La denuncia dei gestori sui Navigli: “Coprifuoco? C’è chi lavora dopo mezzanotte con la… Il Fatto Quotidiano Covid, i presidi del Lazio: «Vogliono chiudere le scuole e il mercato di Porta Portese è aperto»

Il caos e la mancanza di regole sono altrove, non nelle scuole. I presidi del Lazio non accettano la chiusiura delle scuole e puntano il dito contro altre situazioni pericolose per il diffondersi del.

Alfredo Cerruti, il leader degli Squallor che "sfotteva" tutti (anche la censura anni 70)

Era molto difficile, nel lontano 1971, mettere su una band che, con testi pieni di satira, di allusioni, di esagerazioni nonché di quelle che a quei tempi venivano semplicemente ...

