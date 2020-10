Chi è Manolo Portanova: il giovane lanciato a sorpresa da Pirlo in Crotone-Juve (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri in campo Manolo Portanova in Crotone-Juventus. Il giovane centrocampista e le caratteristiche: le ultimissime Leggi su 90min (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri in campoinntus. Ilcentrocampista e le caratteristiche: le ultimissime

bbbnzl30 : @manolo_rinaldi In una giornata in cui Atalanta con tutta la rosa a disposizione ne prende 4 in un tempo, la Juvent… - manolo_rinaldi : @bbbnzl30 Mezza squadra? Chi gioca titolare tra i contagiati? Skriniar e la sorella? Dai stasera se dopo 30 minuti… - manolo_rinaldi : @stexstacchio Avremmo vinto ancora più facilmente...bastoni... Ma chi cazz è... Skriniar l'unica cosa buona è il nome... -